Anneleen en Dami van Spring waren een jaar een koppel: “Maar jammer genoeg is het contact helemaal verwaterd”

Dwayne Johnson (50) bracht een winkeltje uit zijn jeugd een bezoekje met speciale reden. Toen ‘The Rock’ 14 jaar oud was, ging hij elke dag naar die winkel om een Snicker te stelen. Hij had er zelf geen geld voor. Maar jaren later wil de acteur het goedmaken door alle Snickers die in de rekken lagen op te kopen. Bovendien betaalde hij ook de boodschappen van alle aanwezigen in de winkel. Zelf zegt Dwayne dat hij superblij is om de situatie eindelijk recht te trekken.

1 december