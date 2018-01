Anne Heche en James Tupper uit elkaar DBJ

15u43

Anne Heche en James Tupper Showbizz Actrice en Anne Heche (48) en acteur James Tupper (52) hebben na meer dan tien jaar een punt achter hun relatie gezet. Dat heeft het acteurskoppel in een verklaring laten weten aan People.

"James en ik hebben samen een geweldig leven gedeeld en hebben veel prachtige herinneringen. We hebben genoten van de samenwerking, meest recentelijk voor 'The Brave'", luidt het statement. "Relaties veranderen en groeien; daar nemen we de tijd voor. We geven veel om elkaar en zijn van plan onze twee prachtige jongens in liefde en harmonie te blijven opvoeden. Bedankt dat jullie ons privacy hebben toegestaan ​​terwijl ons gezin opgroeide."

De 'Six Days Seven Nights'-actrice en de 'Big Little Lies'-acteur begonnen in 2007 met daten. Samen kregen ze zoontje Atlas (8). Heche heeft nog een vijftienjarige zoon uit een eerder huwelijk. Ook had Heche enige tijd een relatie met talkshowhost Ellen Degeneres.