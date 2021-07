Anne Hathaway liet ex vallen als een blok na fraude: “Haar carrière was belangrijker”

De relatie tussen Raffaello en Anne leek wel een sprookje. Zij vertelde continu aan iedereen die het wilde horen hoe knap hij wel niet was. Daarnaast behandelde hij de actrice als een prinses en daar hoort natuurlijk ook een stevig prijskaartje bij. In de jaren dat ze samen waren, nam hij Hathaway bijvoorbeeld regelmatig mee op reis. Om oudejaarsavond te kunnen vieren in het huis van de modeontwerper Oscar De La Renta in de Dominicaanse Republiek huurde hij een privévliegtuig voor 87.000 pond (101.364 euro). Verder huurde het koppel regelmatig suites af in peperdure hotels zoals het Ritz in Parijs en het Excelsior-hotel in Rome en dat terwijl ze op dat moment ook nog samen een appartement voor 30.000 pond (34.953 euro) per maand huurden in Manhattan.

Passionele relatie

In een exclusief interview vertelde Follieri nu wat meer over hun romance. Naar eigen zeggen hadden de twee een vurige relatie met veel passionele momenten. Verder waren ze ook niet bang om elkaar dure cadeaus te geven. In de vier jaar dat het koppel samen was, kreeg Anne verschillende durende sieraden zoals een ketting van Cartier. “Ik was 25 jaar oud toen we elkaar in 2004 leerden kennen en we hadden veel gelukkige momenten samen”, aldus Raffaello over hun relatie.

Alleen kwam er aan deze gelukkige periode snel een einde toen Follieri op 24 juni 2008 gearresteerd werd voor fraude. Volgens hem heeft zijn relatie met de actrice er bovendien deels voor gezorgd dat hij betrapt werd door de FBI. “Ik was te groot geworden en omdat ik een relatie had met Annie kwam ik te vaak in de belangstelling.” Op de dag van zijn arrestatie kreeg hij rond de middag een telefoontje van de actrice en hebben ze zo’n tien minuten lang met elkaar gesproken. “Ik weet nog goed dat ze op het einde van ons gesprek tegen me zei dat ze voor altijd van mij zou houden. Vier uur later werd ik gearresteerd en heb ik nooit meer iets van haar gehoord.” Volgens Follieri had Hathaway hem kunnen contacteren als ze daar zin in had, want ze wist hoe ze hem kon bereiken via zijn vrienden en familie. “We hadden de laatste tijd wel veel ruzie, maar we hadden wel nog altijd een relatie. Mijn hart was echt in duizend stukken gebroken.”

Reden genoeg om kwaad te zijn, maar Raffaello heeft geen kwaad woord te zeggen over zijn voormalige vriendin. “Ik denk dat ze een zakelijke beslissing genomen heeft. Haar carrière was gewoon belangrijker, maar ik ben niet verbitterd.” Uiteindelijk moest Follieri voor iets meer dan vier jaar de cel in wegens fraude. Na zijn vrijlating moest hij terugkeren naar zijn thuisland Italië en tot op vandaag is hij nog steeds verbannen uit de Verenigde Staten. Toch is het hem gelukt om een nieuw leven te beginnen. Hij is getrouwd met Konstantina, een vriendin die hij in New York leerde kennen en die het wél zag zitten om naast zijn zijde te staan terwijl hij in de gevangenis verbleef. Samen hebben ze een huis in onder meer Milaan en Athene. Daarnaast heeft ze ook een zoontje Pasquale (4) en kunnen ze elk moment ouders worden van een dochtertje.

