Anne De Baetzelier zit nog eens op haar vertrouwde stoel van omroepster DBJ

01 februari 2019

Al de hele week viert VTM zijn dertigjarig bestaan en daarom voert de zender ook de functie van omroeper opnieuw in. Na Nathalie Meskens, Niels Destadsbader, Ruth Beeckmans en An Lemmens, mocht voormalig omroepster Anne De Baetzelier de feestweek afsluiten.

Al een hele week lang maken verrassende omroepsters - en met Niels Destadsbader ook de eerste mannelijke omroeper - het mooie weer bij VTM. Speciaal voor de 30ste verjaardag wordt de omroepsterweek vrijdag afgesloten met één van dé coryfeeën uit 30 jaar VTM. Anne De Baetzelier keert namelijk na jaren nog eens terug als omroepster. Ze kondigt de uitzending van ‘VTM NIEUWS’ en ‘Familie’ aan, maar ook de grote verjaardagsshow in het Pop Up Theater in Puurs.

