Anne De Baetzelier terug in 'Tien Om Te Zien'? "Dan wel in een moderner jasje graag"

18 oktober 2018

06u00 0 Showbizz “Voor een leuke tv-opdracht mogen ze mij altijd bellen, maar ook zonder ben ik gelukkig”, zegt Anne De Baetzelier (54) in Dag Allemaal. De voormalige VTM-coryfee viert volgend jaar haar dertigjarige jubileum als Miss België en is bijna even lang getrouwd met Patrick. “We vinden het hoe langer hoe meer de moeite waard om voor elkaar te blijven kiezen.”

Toen Anne De Baetzelier een telefoontje kreeg van Stany Crets met de vraag of ze wou meedoen in zijn nieuwe ‘Winterrevue’, sprong ze nét geen gat in de lucht. “Ik kijk er al naar uit om er samen met Katja Retsin een lap op te geven op het podium”, zegt de voormalige VTM-presentatrice. “Soms moet je in je leven een nieuwe uitdaging aangaan, en daar was ik aan toe.”

Hoe zenuwachtig ben je?

