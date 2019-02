Anne De Baetzelier nam ooit drugs op tv: “Ik had op dat moment tienerkinderen. Geen goed voorbeeld, hé” Redactie

01 februari 2019

06u00

Bron: HUMO 0 Showbizz Voor ‘Celebrity Shock’ werden in 2007 acht even argeloze als bekende mensen onder valse voorwendselen naar een exotische bestemming gelokt. Bij aankomst kregen ze te horen dat ze niet cocktails drinkend aan een zwembad mochten liggen, maar een beenharde zuiveringskuur zouden krijgen, inclusief een darmspoeling. Slachtoffers van dienst waren onder anderen Bert Anciaux, Rani De Coninck, Axel Daeseleire en Anne De Baetzelier, die na de beproeving in tranen zei: “’t Is duidelijk dat ik even moet opkuisen.’ In HUMO blikt ze deze week terug op dat avontuur.

“’Ontvoeren’ is een bizarre woordkeuze”, zet an meteen de puntjes op de i. “Ik had kunnen weigeren, hè. Maar elke vezel in mijn lichaam zei: ‘Dit zou weleens de reis van je leven kunnen worden.’ En dat is het ook geworden”. Anne heeft er destijds zichzelf leren kennen, en ze heeft een paar zaken kunnen verwerken. “Onder meer het ongeluk van mijn jongste zoon, die we bijna kwijt waren toen hij 3,5 was”, zegt ze.

Drugs op tv

“Het enige wat me tijdens de opnames van ‘Celebrity Shock’ heeft doen twijfelen, was toen ik ayahuasca moest drinken, een hallucinogeen brouwsel en dus een soort natuurlijke drug”, gaat De Baetzelier verder. “Ik had op dat moment tienerkinderen: hun moeder die voor het oog van heel Vlaanderen aan de drugs zit, dat is geen goed voorbeeld, hè. Maar ik had er negenduizend kilometer voor gereisd, ik vond dus dat ik maar beter all the way kon gaan. En ik heb er geen spijt van.”

Lees het volledige artikel deze week in HUMO.