‘Annabel’-zanger Hans de Booij woont noodgedwongen in caravan: “Kon huur niet meer opbrengen”

“De huur van mijn appartement kon ik niet langer opbrengen. Ik heb gebruikgemaakt van de gastvrijheid van vrienden in Heusden (Noord-Brabant, red.) en dacht op korte termijn wel een sociale huurwoning te kunnen betrekken. Maar toen kreeg ik te horen dat daar een urgentieverklaring voor nodig is. Ik was radeloos. Bij mijn vrienden wilde ik niet blijven. Ze hebben recht op privacy”, zegt de zanger tegen ‘De Telegraaf’.

De Booij moet aan het einde van de zomer weer weg uit de caravan omdat het er dan te koud wordt. De situatie maakt hem gestrest. “Mijn creativiteit is gedaald tot het nulpunt. Ik hoop dat snel een huiseigenaar mijn pad kruist, die mij wil helpen. Ik ben bang dat ik anders in de nachtopvang van een tehuis voor dak- en thuislozen terecht zal komen, of misschien zelfs wel onder een brug eindig. Zie dit verhaal als een noodkreet. Ik ben ten einde raad.”

Nederland

In een reactie aan ‘AD’ laat De Booij dinsdag weten het ‘nogal een situatie’ te vinden. De zanger haalt een documentaire aan die hij ooit zag. “Daarin was te zien hoe 250 mensen in tenten sliepen. Uiteindelijk stapte er een man uit zo’n tentje met een stropdas om en een net jasje aan. Het bleek een ambtenaar te zijn. Dát is hoe Nederland is geworden.”



De Booij was in februari nog in ‘First dates’ te zien. Daar ontmoette hij Irma. Er waren plannen om af te spreken, maar het liep uiteindelijk op niets uit. “Met Irma is het nooit iets geworden”, laat hij daarover los.