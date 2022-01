Anna Verheyen en Aaron Blommaert hebben allebei ervaring met pesten: “Vanbinnen ging ik dood. En dan zijn bekende ouders géén voordeel”

Celebrities Kanye West haalt uit naar ex Kim Kardashian en Pete Davidson: “Speel niet met mij en mijn kinderen”

Kanye ‘Ye’ West (44) heeft heel wat te zeggen over zijn ex, Kim Kardashian (41), en haar nieuwe vriend Pete Davidson (28). In een nieuw nummer haalt de rapper hard uit naar de nieuwe vriend van zijn ex, en in een interview met Hollywood Unlocked insinueert hij ook dat Kim hem weghoudt van zijn kinderen: “Er komt geen enkele beveiliging tussen mij en mijn kinderen en jij gaat me niet belazeren”, vertelde West.

15 januari