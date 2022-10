Anna Sorokin uit ‘Inventing Anna’ openhartig tijdens huisarrest: “Ik verdien een tweede kans”

TVAnna Sorokin (31), de fraudeur op wie het hoofdpersonage in de Netflixserie ‘Inventing Anna’ is gebaseerd, laat in haar hart kijken in een interview met Jake Tapper van ‘CNN’. Ze heeft momenteel huisarrest en draagt een enkelband, maar laat haar hoofd niet hangen. Integendeel. “Ik probeer mijn fouten recht te zetten", klinkt het.

De Duits-Russische Anna Sorokin wist tussen 2013 en 2017 iedereen voor de gek te houden. Ze lichtte onder meer banken, hotels en privévliegtuigmaatschappijen op voor heel veel geld. Ze zit sinds 7 oktober thuis met huisarrest, maar verwelkomde Jake Tapper van ‘CNN’ op haar appartement voor een openhartig interview. “Hier nu zitten voelt als een tweede kans om mijn fouten recht te zetten. Ik was jong en heb veel uit deze fouten geleerd.” Ze vervolgt: “Nu heb ik spijt van veel keuzes die ik heb gemaakt en ik ben intussen gegroeid als persoon.” Tapper polst verder naar haar schuldgevoel. “Ik weet dat ik misbruik heb gemaakt van mensen en voel me er erg schuldig over. In de rechtszaal heb ik me verontschuldigd.” Anna gaat hier nog wat dieper op in. “Ik gaf een verkeerde indruk over mijn financiële status. Mijn daden wil ik niet verheerlijken en ik wil ook niemand doen geloven dat dit de manier is om beroemd te worden.”

Nu ze met huisarrest, en een bijhorende enkelband, thuiszit in haar appartement in New York wil Anna zich focussen op haar kunstprojecten. “Ik ben bezig met kunst, zoals je dit kunstwerk hier achter mij ziet staan. Het is een reproductie van mijn sketch ‘The Delvey Crimes’. Maar verder werk ik ook aan mijn podcast. Hopelijk zal ik bekend staan om mijn legale projecten.” Jake Tapper vraagt vervolgens of ze ‘toevallig’ geen tijd heeft voor het bingen van series. “Nee, nog niet. Ik heb ‘Inventing Anna’ ook nog niet gezien", biecht ze op.

Deportatie

Anna Sorokin werd in 2019 veroordeeld, maar kwam in februari 2021 voorwaardelijk vrij. Enkele weken later werd ze opnieuw in hechtenis genomen vanwege een vervallen visum. Ze was illegaal in het land en de immigratiedienst wou haar terugsturen naar Duitsland. Anna is zich hier echter tegen blijven verzetten en spendeerde vervolgens achttien maanden in hechtenis. “Ik probeer mijn fouten uit mijn verleden recht te zetten. Ik heb mijn tijd uitgezeten en verdien een tweede kans. Als ik naar Europa was teruggekeerd, leek het net alsof ik akkoord ga met het label dat ze op mij kleven. Ik wil mensen van het tegendeel bewijzen.” Anna zit sinds vorige week met huisarrest thuis, maar het is voorlopig nog onbekend voor hoelang.

