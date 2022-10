Anna Sorokin uit ‘Inventing Anna’ heeft grote plannen: “Ik ben met veel projecten bezig”

Anna Sorokin, fraudeur én inspiratiebron voor de Netflixreeks ‘Inventing Anna’, zou volgens ‘The New York Times’ een boek aan het schrijven zijn. Daarbovenop is ze bezig met het maken en produceren van een podcast die gedeeltelijk is opgenomen in de gevangenis. Aan de Amerikaanse krant vertelde ze over haar toekomstplannen. “Ik ben met veel projecten bezig. Kunst is daar een van, maar ik ben ook aan het werken aan mijn eigen podcast en boek.” Over de inhoud van de projecten is verder niets geweten, maar Anna lichtte wel een tipje van de sluier op. “Ik wil iets doen rond het strafrecht.” Ze verklapte verder dat ze zich met name wil focussen op de worsteling van andere jonge vrouwen met het strafrecht.