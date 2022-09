Anna Kendrick zit vast in de lift: “We moeten ons eten rantsoeneren”

Showbits Verraadt Christiaan al meteen hoe het afloopt in ‘Blind Getrouwd’?: “Het beste wat mij ooit overkomen is”

Alle vier de koppels in ‘Blind Getrouwd’ hebben elkaar hun ja-woord gegeven. Als laatsten waren, in de aflevering van gisteravond, Jana en Christiaan aan de beurt, al meteen omgedoopt tot ‘Christijana’ door Ingeborg. Zij verwacht veel van het jongste koppel in deze reeks. Hoe gaat Christiaan om met die druk? Dat wilde Desna wel eens weten en daarom sprak ze af met de spoedverpleegkundige, bij hem thuis in Geel. “Mensen denken dat ik genoeg potentieel heb om ook zonder experts een vrouw te vinden. Maar ik was intussen 28. Ik moet dus wel iets verkeerds gedaan hebben”, vertelt hij in een nieuwe Showbits.

13 september