Anna Faris is "goed bevriend" met ex Chris Pratt EVDB

21 april 2018

09u11 0 Showbizz De acteurs maakten het nieuws van hun scheiding in augustus vorig jaar bekend via Instagram. Ondanks dat, zegt Anna Faris nog steeds goed bevriend met ex-echtgenoot Chris Pratt.

'Guardians of The Galaxy'-acteur Chris Pratt en 'Mom'-actrice Anna Faris maakten in augustus vorig jaar het nieuws van hun scheiding bekend via Instagram. Zo zag dat eruit:

A post shared by Anna Faris (@annafaris) Een foto die is geplaatst door Anna Faris (@annafaris) op 07 aug 2017 om 05:02 CEST

Nu vertelt Faris aan de Amerikaanse radiozender Sirius XM dat de twee nog steeds bevriend zijn. "We hebben een goede vriendschap, echt waar, dat is altijd zo geweest. Ik denk dat we een goede les hebben geleerd over het meer privé houden van relaties, mogelijks. Ook al wil ik een redelijk open persoon blijven. Het is gewoon moeilijk wanneer je relatie onder de loep genomen wordt."