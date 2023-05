Anna Drijver over acteren in België als Nederlandse: “De taalbarrière is ondertussen volledig weggewerkt”

Showbits "Door het grote leeftijds­ver­schil met Jacques was een mooie carrière mij niet gegund": Eva Pauwels over het drastische einde van haar tv-avon­tuur

Nu er geen vervolg komt op ‘De Vermeires’ blikt de ex-vrouw van Jacques Eva Pauwels nog één keer terug op haar eigen mediacarrière. Als mama van Julie en Maxime kwam ze één aflevering aan bod in de docusoap, maar als twintigjarige droomde ze er zelf van om een ster te worden. “Ik vond dat leuk om fotomodel te zijn en op een podium te staan”, vertelt ze aan Jarne van Showbits. Ze schopte zelfs tot optredens in ‘Tien om te zien’. “Dat was leuk, maar het was meer om de tijd tussen mijn studies en het mama worden te overbruggen, want Jacques wilde wachten met kinderen tot ik 20 was”, aldus Eva. Bekijk het hele interview in een nieuwe Showbits.