Ann Wauters vecht tegen de tranen in ‘Special Forces’: “Dit is superconfronterend”

tvGeen afvallers in de vierde aflevering van ‘Special Forces: wie durft wint’, maar de volgende opgave lijkt slechts een kwestie van tijd. Ex-basketbalster Ann Wauters (42) barst in tranen uit na aanhoudende pijn aan haar fragiele knieën. “Ik wilde bewijzen dat mijn knieën me niet konden tegenhouden, maar nu bots ik er toch tegen”, snikt ze. Daarnaast vertellen de rekruten ook voor het eerst wat ze echt van hun collega’s denken: “Hij is té chaotisch.”

Het was Ann Wauters die aan het eind van de aflevering op het appel moest komen bij de instructeurs. De dagen voordien kloeg de ex-Olympiër meerdere keren over haar pijnlijke knieën, maar toen ze na de laatste opdracht van dag vier samen met de anderen naar het basecamp terugkeerde, zat ze in een hoekje van de truck stilletjes haar tranen te verbijten. De instructeurs wilden verhaal halen bij de mama van drie. Want, zo maakten ze daarvoor met zoveel woorden duidelijk, wie het fysiek niet meer aankan, houdt de eer beter aan zichzelf.

“Het is lastig”, begint Ann Wauters de ondervraging. “De fysieke paraatheid begint te wegen. Ik ken het letsel van mijn knie, maar door de belasting duikt het opnieuw op. Die knieën hebben op het eind van mijn carrière...” De bastketbalster doet er alles aan haar tranen te verbijten. “Het komt erop neer dat ik hier wilde bewijzen dat die knieën me niet konden tegenhouden. Maar nu bots ik er wel weer tegen en dat is superconfronterend.” Het lukt Wauters niet haar tranen tegen te houden. “Ook in mijn carrière heb ik het meegemaakt. Ik kon nog alles, maar niet meer op de manier dat ik dat echt, echt wilde. Het was toen heel duidelijk de reden om te stoppen.”

De beste/de slechtste

Of Ann Wauters ook stopt in het programma, wordt pas volgende week duidelijk. Maar ook op de vierde dag ging de opleiding genadeloos door. Het begon met een tocht waarbij de rekruten een collega door een rivier op een brancard moest vervoeren. Een loodzware voettocht, waar later nog een vervolg op kwam toen ze 12 kilometer moesten marcheren naar een punt dat ze met stafkaart en kompas moesten bereiken. Ook een rappel langs een bijna verticale rotswand stond op het programma.

Maar hét gesprekonderwerp van de aflevering kwam er na een vragenlijst die de deelnemers moesten invullen. Daarin moesten ze opschrijven wie ze ‘de slechtste rekruut’ en de ‘beste rekruut’ vonden en met wie ze het ‘liefst’ en het ‘minst graag’ op opdracht zouden vertrekken. Ex-judoka Dirk Van Tichelt kwam unaniem naar voor als de sterkste kandidaat, Laura Tesoro als de zwakste. Haar tranen welden op toen de instructeurs haar daarnaar vroegen.

“Ik ben de slechtste omdat ik het minste kracht heb”, slikte ze. “Ik denk dat iedereen me heeft opgegeven als slechtste.” Wat ze daaraan kan doen? “Mijn best”, verbijt ze de tranen. “En laten zien dat ik niet opgeef, zelfs al is het zwaar.” De instructeurs gaven de zangeres een vertrouwensboost door te zeggen dat ze net wel heel sterk bezig is omdat ze toont dat ze graag meedoet en niet opgeeft.

Te chaotisch

Verder viel ook neuroloog Steven Laureyns voor het eerst op. Hij werd door zijn collega’s namelijk omschreven als de persoon waarmee ze het minst graag op opdracht zouden vertrekken. “Te druk, te aanwezig, te chaotisch”, klonk het samenvattend na reacties van onder meer Koen Wauters en Dirk Van Tichtelt. “Hij ligt niet goed in de groep”, concludeerden de instructeurs. “Mijn chaotisch gedrag kan anderen irriteren en verwarrend zijn”, reageerde de topdokter en meditatiespecialist daarop. “Dat leer ik hier, dat ik het kort en duidelijk moet zeggen.”

In de aflevering volgende week staan met Davy Parmentier, Koen Wauters, Ann Wauters, Laura Tesoro, Steven Laureyns en Dirk Van Tichelt nog zes van de elf BV’s aan de start.

