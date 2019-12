Ann Van Elsen wil meer tijd voor haar gezin: “Volgend jaar wil ik Jackie-Lou echt laten dopen. Ze is al 3,5!” Redactie

28 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor Ann Van Elsen (40) is Kerstmis de mooiste periode van het jaar. Een bezoek aan het pretpark Disneyland Paris, dat volledig in kerstsfeer versierd is, kon dan ook niet ontbreken. “June (9) en Jackie-Lou (3,5) komen hier ook beter overeen dan thuis, want daar durven ze mekaar weleens te plagen”, verklapt de Joe-presentatrice in Story.

Kerstavond vierde het gezin Van Elsen met een etentje tijdens een boottocht over de grachten van Amsterdam. En er was nog reden tot feesten: op 22 december waren Ann en Filip twee jaar getrouwd, en afgelopen vrijdag werd Ann ook veertig.

“Onze huwelijksverjaardag vierden we met een etentje onder ons tweeën, en met mijn verjaardag gingen we op restaurant met wat vriendinnen”, vertelt Ann. “Ik zag er niet tegenop om veertig te worden. Een paar maanden geleden nog wel, omdat ik besef dat ik serieus mijn best zal moeten doen om deze leeftijd te verdubbelen in goede gezondheid. Maar hoe dichter het kwam, hoe meer rust ik erin vond. In de lente volgt nog een grote party. En we willen Jackie-Lou nog graag laten dopen. Het kind is 3,5 maar door de drukte van de voorbije tijd is dat er nog steeds niet van gekomen (lacht). In 2020 wil ik dus wat meer op de rem gaan staan.’

Ook professioneel ziet het nieuwe jaar er veelbelovend uit. Zo zit er iets nieuws in de pijplijn bij Joe, en in maart komt haar boek uit over het leven na een scheiding. “Verwacht geen grote onthullingen, wel tips voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen.”