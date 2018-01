Ann Van Elsen maakt met dochter June en ‘de moemoe’ radioshow op JOE MC

05u00 0 Kristof Ghyselinck Ann met haar dochter June Showbizz Een nieuw jaar en een nieuw geluid op radiozender JOE. Zaterdag al start daar ‘De Familie Van Elsen’, een nieuwe radioshow waarin Miss België 2002 elke week een bekend gezicht samen met een familielid uitnodigt.

Zaterdag al, van 10 tot 12 uur, opent Kelly Pfaff, dochter van Jean-Marie, en haar dochter Shania, die inmiddels al 17 jaar is, de reeks. De titel van het programma ‘De Familie Van Elsen’ is niet zomaar gekozen. Ann laat zich voor haar show immers bijstaan door haar eigen dochter June en door ‘de moemoe’, haar mama dus. Samen gaan ze op JOE dieper in op de band die hun gasten hebben. Is er een familiegeheim? Wordt er over alles openlijk gebabbeld? Wat zijn hun mooiste familieverhalen? Het is aan dochter June Van Elsen om de stoutere vragen te stellen aan haar gasten. Moemoe legt dan weer enkele dilemma’s voor.

"Het weekend is voor veel luisteraars pure quality time met de familie", licht Ann toe. "Maar hoe zit dat met bekende gezichten en hun familie? Wat zijn hun weekend-gewoontes? Waarover wordt er al eens boel gemaakt? Dat wil ik graag ontdekken in mijn nieuwe radioprogramma. Natuurlijk is het extra leuk dat ik mijn dochter en moemoe kan betrekken in de babbels die ik zal hebben".

Voor Ann van Elsen is haar nieuwe programma een vervolg van haar zomers werk bij JOE. Ze presenteerde de voorbije zomer de ochtend in het weekend en nam samen met Born de ochtenden in de schoolvakanties over van Sven en Anke. Kenneth Stevens neemt voortaan de weekend-ochtend voor zijn rekening.

Sven pikt zondag in

Nog meer JOE-nieuws. Sven Ornelis, vaste ochtendstem samen met Anke Buckinx, zal voortaan ook op zondagavond te beluisteren vallen. In ‘Sweet, Soft & Lazy’ zal hij op zondag tussen 21 uur en middernacht zijn favoriete platen spelen. "Enkel en alleen de muziek waar ik van hou. Van Michael Bublé tot Randy Crawford en van Frank Sinatra tot Louis Neefs. Om maar te zeggen dat het een chille zondagavond wordt op JOE", maakt Sven duidelijk.

Ook nog melden dat Kris Wauters dit weekend al start met een nieuw seizoen van ‘Zit Gedraaid’. Op zondagvoormiddag (tussen 10 en 12 u.) ontvangt Kris bekende gezichten als Ben Crabbé, Jan verheyen en Evi Hanssen om samen in hun platenkast te duiken.