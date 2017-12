Ann Van Elsen krijgt van haar vriendinnen een duidelijke boodschap bij haar vrijgezellenfeest KD

16u45

Bron: Instagram 0 Instragam Ann Van Elsen Showbizz Afgelopen weekend vierde Ann Van Elsen (37) haar vrijgezellenfeest. Het regent reacties op haar Instagrampagina. Niet zozeer met gelukwensen voor de aanstaande bruid, wel met commentaar op de foto met de ballonnen met de boodschap "Same penis 4 ever". Ann kan er best om lachen.

Op 22 december, vijf dagen voor haar verjaardag, trouwt Ann Van Elsen (37) met de zestien jaar oudere zakenman Filip Snoeck. Het koppel leerde elkaar vijf jaar geleden kennen. In 2015 vroeg Filip haar ten huwelijk tijdens hun vakantie aan het Gardameer. En nu is hun grote dag dus bijna daar.

En zoals dat hoort bij een nakend huwelijk, werd Ann verrast met een vrijgezellenfeest. Haar vriendinnen kwamen origineel uit de hoek: Ann kreeg ballonnen met de boodschap "Same penis 4 ever". "Volledig verrast. Vrijgezellen", schrijft Ann op haar Instagrampagina.

Volledig verrast ❤️❤️❤️ #vrijgezellen Een foto die is geplaatst door Ann Van Elsen (@annvanelsen) op 10 dec 2017 om 13:44 CET

Winterhuwelijk

"Filip en ik geven geen groots trouwfeest, dat hebben we allebei al eens meegemaakt", vertelde Ann eerder. "We gaan gewoon naar het stadhuis en nadien gezellig van een ontbijtje genieten met de getuigen en onze dichtste familie. Volgende zomer geven we misschien nog een barbecue voor de rest van de familie.” Waarom een winterhuwelijk? “We zijn allebei al eens in de zomer getrouwd. En ik hou sowieso ontzettend van de kerstperiode!"

Ann was eerder getrouwd met voetballer Gunter Vanhandenhoven, de vader van haar oudste dochter June. Met Filip heeft ze ook een dochtertje van 1,5, Jackie-Lou.

Frank Dejongh Het nieuw samengesteld gezin van Ann Van Elsen