Exclusief voor abonnees Ann Van Elsen: “June lijkt op mij. Dat is grappig en confronterend tegelijk” CD

13 april 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Of June (9), de dochter van Ann Van Elsen (39), later in de voetsporen van haar mama zal stappen, weet ze nog niet, maar haar karakter vertoont in ieder geval heel wat gelijkenissen met dat van haar moeder. “Ik merk dat June net als ik heel gevoelig is”, zegt Ann in Story. “Dat is iets om in de gaten te houden.”

Het wordt geen typische paasvakantie ten huize Ann Van Elsen. Ze gaat met haar gezin wel vier dagen genieten van de zon in Dubai, maar daarnaast is het werken geblazen. Voor Ann, die tijdens de schoolvakanties de ochtend presenteert op Joe, maar ook voor haar negenjarige dochtertje June. Sinds september volgt zij een musicalopleiding, en nu heeft ze haar eerste kleine rol beet in de musical Roodkapje. “Naast paardrijden is zingen, dansen en acteren het liefste wat ik doe”, aldus een enthousiaste June. “Ik ben wel wat zenuwachtig op een podium, hoor. Tijdens de eerste voorstelling voor de pers, voelde ik kriebels in de buik. Zo spannend! Maar achteraf was ik toch vooral tevreden.” Terecht, volgens trotse mama Ann. ”June is soms best verlegen, maar op het podium bloeit ze helemaal open. Je ziet dat ze het graag doet en dat ze erg gefocust is. Tijdens die preview was ik zo fier dat ik een krop in de keel kreeg.”

Turnen, paardrijden en nu dus ook musical: dat zijn veel hobby’s voor een negenjarige.

Ann: “Tja, June weet nochtans dat als ze ergens aan begint, ze er niet zomaar mee mag stoppen.”

June: “Met paardrijden ga ik nooit stoppen. Ik zou heel graag een paard hebben, maar dat mag niet van mama.”

Ann: “Omdat ze ook nog energie moet steken in school, hè. We zullen eerst zien of haar passie overeind blijft in de puberteit...”

Wil je later graag net als je mama in de showbizz werken, June?

June: “Dat weet ik nog niet. Dokter zal ik in elk geval nooit worden, want ik kan niet tegen bloed. Mama ook niet (lacht). Soms wil ik wel zangeres worden, zoals mijn tante Sandrine want, ik zing heel graag en heel veel. Maar aan ‘The Voice Kids’ zou ik nooit durven meedoen. Dat is te spannend.”

Ann: “June heeft te veel medelijden met de kindjes voor wie de coaches niet draaien.”

June: “En misschien zou ik mijn tekst ook vergeten...”

Ann: “Dat denk ik niet, schat. Jij kunt al liedjesteksten onthouden sinds je twee was.”

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen