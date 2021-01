Ann Van Elsen en haar man Filip: “Bij de eerste lockdown schreven we op een briefje: ‘We gaan niet scheiden’”

Showbizz Ann Van Elsen over haar 'imperfecte leven’: “Ik hoop dat June er ooit de schoonheid en volheid van ziet”

10 mei Ann Van Elsen (40) is niet alleen auteur van een boek over samengestelde gezinnen, ze is ook ervaringsdeskundige. Haar eigen ouders zijn gescheiden, en in 2012 kwam het tot een breuk met ex-voetballer Gunter Van Handenhoven, de vader van haar dochtertje June (10). Intussen is Ann hertrouwd met Filip, de papa van haar dochtertje Jackie-Lou (bijna 4) én is ze plusmama van Lewis (21). “Het is een leven 2.0, maar wel vol schoonheid”, vertelt ze in Story.