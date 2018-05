Ann Van den Broeck siert internationale cast van de musical 'Flashdance' DBJ

23 mei 2018

07u07 0 Showbizz Musicalactrice Ann Van den Broeck (42) gaat meespelen in de internationale productie van de musical 'Flashdance'. Die strijkt deze zomer voor 14 weken neer in het kursaal van Oostende en Ann zal er de rol de lerares Hannah spelen.

In Flashdance, The Musical zal Ann Hannah spelen, de mentor van de hoofdrol Alex. Hannah was vroeger een prima ballerina en is nu de balletlerares van Alex. In de musical helpt ze Alex klaar te stomen voor haar grote auditie bij de prestigieuze dansschool Shipley Dance Academy. "Ik herken mezelf in Hannah: zelf vind ik het ook leuk om tips mee te geven aan mijn jongere collega's. Misschien ben ik dan ook een soort mentor voor hen?", aldus Van den Broeck.

Een rol waar Ann zich perfect in kan vinden: "Professionele dansers gaan ‘op pensioen’ vanaf de leeftijd van 30 jaar. Daarna geven ze vooral les en coachen ze talentvolle jonge collega’s. Ik word dit jaar 42 jaar, en hoor vaak dat jonge collega’s me ook als een mentor zien en al veel van me geleerd hebben door samen te werken. Ik merk dat ik er erg van geniet om hen bij te staan met tips en trics. Voorlopig sta ik zelf nog veel te graag op het podium om al voltijds les te geven, maar ik kijk er naar uit om de volgende generatie acteurs en zangers te coachen."Spelen met een Engelstalige cast schrikt Ann niet af. “Het is een leuke uitdaging om te spelen met een internationale cast. Ik zal zeker mijn best doen om mijn Engels even natuurlijk te laten klinken als dat van hen.”

Beata

Ann Van den Broeck is een vaste waarde in de Vlaamse musicalwereld. Ze speelde onder meer Belle in 'Beauty and the Beast' (2007) en in 2009 vertolkte ze de rol van Sissi, in de gelijknamige musical. Vorig jaar speelde Ann de rol van Marilyn Monroe in 'Goodbye Norma Jean' en was ze 'Evita Peròn' in Evita. Voor haar rollen won ze vijf Vlaamse Musicalprijzen voor onder andere Beste Vrouwelijke Hoofdrol. Bij het grote publiek is ze ook gekend als Beata, de zus van Waldek in de één-serie 'Thuis' en speelde ze dokter Iris Van de Vijver in de vtm-serie 'Spoed'.