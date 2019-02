Ann Van den Broeck over haar relatie met Stany Crets: “Onlangs vroeg zijn dochter waarom we niet trouwen” VVDW

15 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In de populaire nieuwe Ketnet-musicalreeks #LikeMe speelt Ann Van den Broeck (42) de zieke moeder van een tienerdochter. Met de dochter en zonen van haar partner Stany Crets (54) heeft ze zelf ook deeltijds drie kinderen in huis. “Als ik ooit een boek schrijf, zal het over het plusouderschap zijn", lacht ze.

Ann Van den Broeck ziet er in #LikeMe voor één keer niet haar glamoureuze zelf uit. ‘Ik speel de mama van hoofdpersonage Caro Timmers. Ze vecht tegen kanker. Ik mócht er dus niet op mijn best uitzien’, vertelt Ann. ‘De dramatische scènes met mijn tv-echtgenoot Jeroen Van Dyck waren een uitdaging, maar het was heel fijn samenwerken. Het klikte ook met mijn tv-dochter Pommelien Thijs. Met ons drieën houden we contact via WhatsApp, ons groepje heet De familie Timmers (lacht).’

De reeks is een groot succes.

Blijkbaar slaat het musicalgehalte erg aan, ook al brengen we liedjes uit de oude doos. Daarom kan je nu per aflevering de muziek downloaden via Spotify en YouTube. En binnenkort komt er ook een cd uit.

Ook je plusdochter Penny is erg enthousiast over de serie.

Volgens mij is ze een van de grootste fans. Ze bekijkt elke aflevering minstens drie keer en leert zichzelf de danspasjes aan via de leuke Ketnet-video’s. Ook op haar school is #LikeMe een echte hype, verrassend genoeg ook bij de jongens. Ze bekijken samen de volledige afleveringen in de klas.

(lees verder onder de foto)

Denk je dat Penny en haar broers later in de voetsporen van hun papa en plusmama zullen stappen?

Ik weet niet of ze uiteindelijk in ons vak zullen stappen, maar talent hebben ze zeker. Jack sprak de hoofdrol in voor The Incredibles. Ik was toen ongelooflijk trots op hem, hij heeft dat echt straf gedaan. Ook Bobby sprak al een stemmetje in voor Kung Fu Panda 3. Penny wil voorlopig fotografe en danseres worden. Daarin smijt ze zich volledig. Maar actrice zou haar ook wel goed staan. Zij durft alles (lacht).

Tranen in de ogen

Ben je een strenge plusmama?

Er moeten regels zijn, uiteraard. Maar als kinderen in twee verschillende gezinnen worden opgevoed, is dat niet eenvoudig. Als plusmama is het altijd zoeken naar een evenwicht, en je telkens aanpassen. Want als het erop aankomt, heb je nooit het laatste woord. Dat is niet eenvoudig, want tenslotte wonen we samen in ‘ons’ huis. Als vrouw heb je ook sowieso die zorgende fuctie, die is sterker dan onszelf. Een plusgezin runnen blijft dus een uitdaging. Als ik ooit een boek schrijf, zal het over het plusouderschap gaan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN