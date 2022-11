Ann Van den Broeck moet noodgedwongen afhaken bij ‘Winterrevue’: “Mijn lichaam kan het gewoon niet aan”

Showbits K3 danst zelf in videogame ‘Just Dance’ (en er is maar één wereldster die hen dat voordeed)

Hanne is intussen trotse mama van Julien, K3 beviel vorige week samen ook van het nieuwe album ‘Vleugels’. En vandaag pakken ze alweer uit met straf nieuws: als eerste Vlaamse groep dansten ze zelf hun choreo in van ‘Vleugels’ op de nieuwe editie van de superpopulaire videogame ‘Just Dance’. Ze zijn in de game in lijvende lijve te zien en niet als een avatar, zoals dat tot nu toe was. Het is zo goed als een wereldprimeur, want enkel 1 grote internationale ster deed hen dat ooit voor. Wie dat is, ontdek je bij Senne in een nieuwe Showbits.

22 november