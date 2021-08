Ann Van den Broeck is dubbel blij met ‘Mamma Mia’: “Eindelijk weer een vrolijke man in huis!”

TV Aagje Vanwalleg­hem vertelt over haar adoptie in ‘Waarheid Durven of Doen’: “Ik was eigenlijk ‘bestemd’ voor Japan”

6 augustus Komende maandag leren Gunther Levi, Veronique De Kock, ex-turnster Aagje Vanwalleghem en Q-dj Dorothee Dauwe elkaar beter kennen in een nieuwe aflevering van ‘Waarheid Durven of Doen’. Tussen het eten door vertelt Aagje alvast wat meer over haar adoptie. “Mijn moeder heeft mij een paar minuten na mijn geboorte afgestaan”, klink het onder meer.