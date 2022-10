Ann Van den Broeck geeft update over haar strijd tegen borstkanker: “Bijwerkingen steken meer de kop op”

“Ik kreeg de afgelopen weken veel berichten om te vragen hoe het nu met me gaat. Bij deze een kleine update", begint Ann. “In vergelijking met de 12 taxol chemo’s is deze AC reeks iets pittiger. De vermoeidheid is onvoorspelbaarder en bijwerkingen steken meer en meer de kop op.” AC chemo is een bepaald soort chemo waarbij er twee verschillende medicijnen via een infuus worden toegediend. Ze vult verder aan dat ze na de eerste AC behoorlijk misselijk was en al snel nieuwe grenzen leerde kennen. “Qua eten ontdekte ik stilaan wat ik hoeveel en wanneer kon eten. Nu gaat het redelijk goed. Mijn agenda is leeg en ik rust wanneer ik er nood aan heb. Ik blijf ook wandelen, niet altijd van harte, maar het doet me telkens weer deugd.”