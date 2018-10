Ann Tuts dompelt zich helemaal onder in de sfeer van '40-45': "Volgens Lucas Van den Eynde lijk ik op zijn moeder" CD

12 oktober 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het grote publiek kent Ann Tuts (53) vooral als Doortje uit 'F.C. De Kampioenen', maar de actrice voelt zich net zo goed thuis in de spektakelmusical 40-45. "Volgens mij ga ik me op het einde van de rit tien jaar jonger voelen", lacht ze in Story.

Onder massale belangstelling ging afgelopen zondag de Studio 100-musical 40-45 in wereldpremière. Locatie van dienst is het Pop-Up Theater in Puurs, na perikelen rond de oorspronkelijke keuze voor een loods in de haven van Antwerpen. Niet alleen de Studio 100-bonzen halen opgelucht adem na de succesvolle start van het prestigeproject, ook de cast blikt tevreden terug na weken van intens repeteren. "Eigenlijk kan je zo’n première vergelijken met de geboorte van een kind", zegt Ann Tuts, die moeder Anna speelt. "En ik ben blij dat ik kan zeggen dat de bevalling goed verlopen is. Want ik was vooraf best zenuwachtig. Met de rijdende tribunes en bewegende sets moeten alle technische aspecten vlekkeloos verlopen. Eén schakelaar die verkeerd staat en alles kan in het honderd lopen. Door die rijdende tribunes was ik soms letterlijk het noorden kwijt. Gelukkig kweek je een zekere routine. En we hebben niet alleen een ervaren cast, maar ook een fantastische crew áchter de schermen."

Er wordt veel verwacht van 40-45. Voel jij als actrice daardoor extra druk?

