Ann Ceurvels over autisme zoon: “Hij was zo bang, en kon me later pas vertellen waarom”

Hij is amper 19, maar Billy Toulouse Visterin heeft er al een hobbelig parcours opzitten. De jongeman kreeg op z’n zesde de diagnose autisme, en zocht lang naar een manier om daarmee om te gaan. De zoon van actrice Ann Ceurvels (54) vond vanaf z’n achtste in muziek die uitlaatklep. Zijn eerste album - ‘Gedachten van een autist’ - wordt zondag, op Wereld Autisme Dag (2 april, red.), gelanceerd. “Een spannend moment”, aldus de jonge artiest. “Nu is mijn werk nog van mij, maar dan is het van de wereld.”

“Voor mij is het emotioneel”, vervolgt hij. “Het is een dag waarbij ik naar boven kom. Ik zie het als een monster dat in mij zit, en waar ik mee moet leren omgaan. Ik heb dat zodanig onder controle, dat ik mooie muziek kan maken. Mijn muziek helpt om mijn ergernissen te kanaliseren. Dan pieker ik daarover in bed, en schrijf ik er een tekst over. Een liefdesbreuk, bijvoorbeeld. Dat zijn gevoelens die naar buiten komen, en soms is dat teveel - maar ik kan er dan wel een track over maken. Als ik dat niet zou hebben, zou ik waarschijnlijk dood zijn of iets in de criminaliteit doen. Maar ik zou mijn mama dat ook niet willen aandoen.”

Moeite met onduidelijkheid

Tijdens het gesprek blikte Ann ook terug op een moeilijk jeugdmoment van haar zoon. “Billy is deels opgegroeid in Antwerpen”, klinkt het. “Wanneer ik hem in bed stopte, zei ik altijd dat hij ‘naar zijn tram moest’. Hij dacht écht dat hij ging wegrijden, en huilde. Hij was zo bang, en kon me dat later pas vertellen. Want hij ging wegrijden met dat bed, omdat het een tram was. Ergens zit daar een soort logica in. Dat heeft hij ons geleerd, hoe onbewust wij met taal omgaan. Of hoe vaag. ‘Ja ja, subiet’, bijvoorbeeld. Da’s heel abstract.”

“Voor ons was het een opluchting toen we de diagnose kenden”, aldus Ann. “Op z’n zesde was hij een vrolijk blond jongetje ,helemaal bezeten door SpongeBob. Mijn man en ik zeiden dat er iets niet klopte, en dat werd ons niet in dank afgenomen. De meesten mensen dachten echt wel dat het aan ons lag, dat wij dingen zagen die er niet waren. Maar zij maakten hem niet 24/7 mee. Dus ja, de diagnose kwam ergens als een opluchting. Nu wisten we waarom onze zoon in sociale situaties soms anders reageerde.”

“Het moeilijkste aan opgroeien met autisme is niet weten wat het is”, vult Billy Toulouse aan. “Als kind denk je dat het een ziekte is, en dat het wel overgaat. Maar nadien zie je dingen veranderen. Kinderen vonden het moeilijk om met mij te spelen, omdat ik anders dacht.”

