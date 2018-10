Anke Buckinx zwanger van tweede kindje MVO

16 oktober 2018

08u54 0 Showbizz Joe-dj Anke Buckinx (38) had vanmorgen leuk nieuws aan te kondigen: ze is samen met haar partner Tom zwanger van een tweede kindje.

Anke kondigde het nieuws niet zelf aan, het was dochtertje Lou die met de blijde boodschap kwam via een videoboodschap. De zwangerschap was niet alleen een verrassing voor de Joe-luisteraars, ook ochtendcollega Sven Ornelis werd verrast.