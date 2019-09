Exclusief voor abonnees Anke Buckinx zit op een roze wolk: “Maar als ik erover praat, komt er commentaar” Redactie

05 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Drie maanden na de geboorte van zoontje Max overheerst nog steeds het geluksgevoel bij Anke Buckinx (39). Maar soms is de Joe-stem bang om over haar roze wolk te praten. “Want als je dat doet, komen de commentaren”, zegt Anke in het weekblad Dag Allemaal. “Alsof het niet kán dat ik twee keer een heel fijne ­zwangerschap en bevalling heb gehad. Wel, het is tóch zo.”

Deze week neemt Anke haar plek naast Sven Ornelis (46) in de ochtendshow van Joe weer in, en daar kijkt ze enorm naar uit. Wanneer wij haar opzoeken, geniet ze nog met volle teugen van haar laatste dagen moederschapsrust. Anke straalt wanneer ze ons binnenlaat in haar mooie rijwoning in het centrum van Hasselt. De oorzaak van de roze wolk waar ze naar eigen zeggen nog op vertoeft, ligt in de keuken vredig ligt te slapen in zijn box: kleine Max, drie maanden oud.

Langslaper

“Dit is geen momentopname, hoor”, lacht Anke. “Max is echt ’n heel makkelijke baby. Net als zijn grote zus Lou (4,5) destijds is hij een goeie eter en slaper. Mensen hadden mij nochtans schrik aangejaagd: ‘Een tweede baby, die is meestal toch anders.’ Maar ik heb geluk. Max wordt ’s nachts één keer wakker, tussen 3 en 4. Dan geef ik hem eten en slaapt hij gewoon verder.”

