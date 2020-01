Anke Buckinx opent na 8 jaar omslag van overleden broer: "150 papiertjes vol dromen" VSH

09 januari 2020

00u00 0 Showbizz Acht jaar en zes maanden bewaarde Joe-presentatrice Anke Buckinx (39) een omslag in haar vitrinekast. 'Openen in 2020' stond erop. Getekend: haar overleden broer Daan. Op nieuwjaarsdag mocht hij open. Anke haalde er 150 papiertjes uit.

Op 25 juni 2011 stierf Ankes jongere broer Daan op 29-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Voor Anke een mokerslag. Ze stopte een tijdje met radio maken en ging in behandeling bij een psycholoog.

Pas achteraf bleek dat Daan voor z'n ouders en z'n zus nog een verrassing had achtergelaten. Toen ze zijn kamer opruimden, vonden ze een omslag. 'Dingen die ik nog wil doen. Te openen in 2020' stond erop. Anke bewaarde hem zorgvuldig. "Er ging geen dag voorbij dat ik er niet naar keek."

Het plan was dat Anke de omslag ging openen op nieuwjaarsdag bij haar ouders. Maar toen ze daar op 1 januari aankwam, bedacht ze zich. "Zo druk. Overal mensen. In die omstandigheden wilde ik het niet." En dus wachtte ze tot 's avonds. Toen haar vriend even boven was en de kinderen in bed lagen, scheurde ze de omslag voorzichtig open. "Bloednerveus was ik."

Kajakken en pokeren

Acht jaar en zes maanden had Anke verwacht een brief te vinden in de enveloppe. In de plaats stak hij tjokvol papiertjes. Met telkens één van Daans doelen. Alles samen honderdvijftig. Een soort van bucketlist, met alle dingen die hij nog wilde doen in z'n leven. De wereld verbeteren. Dié en dié jeugdvrienden weer opzoeken. Kajakken op de Maas. Pokeren in Las Vegas. "Het was zalig om te lezen. Het maakte me vrolijk om te zien wat Daan wilde. Omdat ik er hem zo hard in herken. Daan lééfde graag. Ik ben blij dat ik de Daan las die ik kende. Het was veel moeilijker geweest, had ik een brief gelezen die ik on-Daans vond."

Alsof haar broer voor een laatste keer nog iets tegen haar heeft gezegd. Zo voelt het voor Anke. Maar dat is dubbel. Want iets nieuws komt er niet meer: aan acht jaar wachten is nu een einde gekomen. "Dit was het laatste dat ik van hem had. Het was iets moois, iets goeds. Maar het is ook wennen." De briefjes krijgen een speciale plek, opnieuw in de vitrinekast.