Anke Buckinx heeft ‘aparte’ regeling thuis: “Mijn man en ik hebben elk ons kind” Redactie

03 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Drie maanden na de geboorte van zoontje Max overheerst nog steeds het geluksgevoel bij Anke Buckinx (39). In Dag Allemaal vertelt ze openhartig over het moederschap én over de ‘aparte’ gezinsregeling die ze heeft getroffen met haar verloofde.

Anke heeft intussen twee kinderen, en dat verschil laat zich toch merken. “Ik heb een makkelijke baby, maar ik vind het toch moeilijk om tegelijk ook nog een vierjarige te entertainen. Dus hebben Tom en ik op dit moment elk ons eigen kind: ik bekommer mij vooral om Max, terwijl Tom zich met Lou bezighoudt. Soms is Max aan het wenen terwijl ik mij boven aan het klaarmaken ben, en dan roept Tom onder aan de trap: ‘Zeg, uw kind is aan het wenen, kom dat eens oplossen!”, lacht ze.

“Gelukkig doet Lou daar nooit lastig over, zij is totaal niet jaloers. En ze is al een kleuter, we kunnen haar al goed uitleggen waarom zij soms even wat minder aandacht krijgt. Lou is echt wel een heel goeie zus. Als Max weent, geeft ze hem zijn tutje of vertelt ze een verhaaltje. Lou is echt blij met hem, al wilde ze eerst absoluut een zus. Al haar vriendinnetjes hebben een zus, zie je.”