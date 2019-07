Exclusief voor abonnees Anja Daems en Lut Hannes koesteren hun diepe band: “Meisjes onder elkaar, dat

is zo prettig"

13 juli 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor Lut Hannes (64), Angèle in Thuis, en Radio 2-Madam Anja Daems (51) zijn de kernwoorden van een goede vriendschap luisteren en loslaten. En dat doen ze al dertig jaar. Nee, ze lopen elkaars deur niet plat, maar ze weten dat ze altijd op de ander kunnen rekenen. “We halen veel energie uit onze gesprekken”, klinkt het deze week in een dubbelinterview met Story.

We hebben afgesproken op een terras in Meerhout, hartje Kempen. Niet toevallig, want beide dames zijn afkomstig uit Geel en leerden elkaar dertig jaar geleden kennen in Carte Postale, het plaatselijke theatertje van Lut en haar man Herman. “Ik studeerde Voordracht en Welsprekendheid aan het Conservatorium in Antwerpen en een schoolgenoot speelde voorstellingen bij Lut en Herman”, vertelt Anja. “Op een dag ging ik eens kijken en ben ik aan de praat geraakt met Lut. Later heb ik er zelf ook op het podium en achter de toog gestaan.” Beide vrouwen hadden meteen een klik. “Anja is net als ik bezig met cultuur en kunst, en zulke personen vind ik altijd interessant”, verklaart Lut.

