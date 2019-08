Angeline Flor Pua vindt geen job als pilote: "Duidelijk geen streepje voor als ex-Miss België" Jolien Boeckx

21 augustus 2019

00u00 0 Showbizz Veel Vlamingen keken er reikhalzend naar uit: de vliegvakantie starten met een ex-Miss België achter de knuppel. Maar een half jaar en 100.000 euro schulden - de prijs van haar opleiding - later zit Angeline Flor Pua (24) nog steeds niet in de cockpit. "Ik ben al even aan het solliciteren, maar als Miss België had ik géén streepje voor."

"Na mijn jaar als Miss België wacht mij een boeiend leven in de luchtvaart." Zo sprak Angeline Flor Pua in januari 2018. De witte merel met Filipijnse roots was net verkozen tot het mooiste meisje van ons land en heel even flikkerde het kroontje van Miss België op. 'Florke' - zoals ze door de organisatie werd genoemd - kreeg een aangepast schema om zelfs tijdens haar missenjaar haar studies als lijnpiloot af te ronden en slaagde wonderwel. Al lijkt haar uitspraak van toen nu iets té hoopvol. Het lint, het kroontje en de massale sympathie openden geen deuren en al helemaal niet die naar de cockpit. "Ik ben nog altijd volop aan het solliciteren", klinkt het. "Ik ben voorlopig constant theorie aan het herhalen, want bij elke sollicitatie hoort een proef. Mijn kennis moet up-to-date blijven." Waarom de zoektocht naar een job als pilote zo moeizaam verloopt, is volgens de ex-Miss België te wijten aan het jobtekort in de sector. "En daarbij komt ook nog eens dat piloten die al jaren zijn afgestudeerd óók volop op zoek zijn naar werk. Vliegmaatschappijen kiezen logischerwijs voor de besten. En je moet niet denken dat ik door mijn Miss België-titel een streepje voor heb."

Lening van 80.000 euro

Dat allemaal terwijl Angeline 100.000 euro in haar opleiding stak. Een bedrag waarvoor ze een persoonlijke lening van 80.000 euro aanging en ging bijklussen tijdens haar bijna 5-jarige studies. Haar ouders, met een bescheiden inkomen, verkochten er zelfs speciaal hun appartement voor. "Ik wist op voorhand wel dat het moeilijk zou worden om een job te vinden als pilote, maar dat heeft me nooit tegengehouden", zegt ze. "Ik ken bevriende piloten die pas na één jaar een job gevonden hebben. Slechts één op de vijf kan na het afstuderen effectief aan de slag. Maar ik geef mijn pilotendroom nooit op. Ooit zou ik zelfs graag bij Emirates werken, maar dan moet ik eerst een pak vlieguren verzamelen."

Weer single

Intussen loopt de ex-Miss België modeshows en doet ze fotoshoots. "Stilzitten is niks voor mij. Toen ik Miss België was, had ik een agenda vol toffe opdrachten: druk, maar heel fijn", zegt ze. "Ik zou ook eens graag deelnemen aan een tv-programma, als gast bijvoorbeeld. Voor zo'n job in de media sta ik altijd open."

Deze zomer trok Angeline nog voor twee maanden naar de Filipijnen om haar familie en vrienden te bezoeken en ging ze met huidig Miss België Elena Castro Suarez en organisatrice Darline Devos mee naar Cambodja voor het goede doel. "Die tijd voor mezelf is weleens plezant", zegt ze.

Angeline is sinds een tijdje ook weer single. "Nu steek ik al mijn energie in de zoektocht naar een job."