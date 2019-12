Angeline Flor Pua topfavoriete bij Miss Universe JOBG

06 december 2019

00u00 0 Showbizz De titel van Miss België 2018 had ze al op zak, net zoals haar pilotendiploma. En nu kan Angeline Flor Pua (24) daar nog de kroon van Miss Universe 2019 aan toevoegen. In Atlanta, waar de verkiezing zondag plaatsvindt, gaan er immers geruchten dat onze Belgische met Filipijnse roots topfavoriete is.

"Ik vind het super dat ze mij tot de topfavorieten rekenen, zeker voor een klein land als België", zegt Angeline ons vanuit Atlanta. Ze gaat er volledig voor. De zoektocht naar een job als pilote staat er zelfs even voor on hold. "Ik kreeg uiteindelijk maar één maand om mij voor te bereiden voor Miss Universe, wat heel weinig is. Daarom wilde ik geen risico's nemen en vol voor de kroon gaan", vertelt ze. "Maar natuurlijk blijft het afwachten wat de halve finale en de finale brengen, want het is de jury die de top bekendmaakt en daar weten we nog niks over." Gisteren vonden die jurygesprekken plaats. Zondag weten we of Angeline de kroon mee naar België mag brengen.

Ook pilote in 1931

Haar Filipijnse roots spelen ongetwijfeld in Angelines voordeel, want de huidige Miss Universe is ook een Filipijnse. Nog een leuk weetje is dat onze Miss België 1930, Annette 'Netta' Duchâteau, Miss Universe 1931 werd. En ook zíj had een vliegbrevet.

"Met het kroontje van Miss Universe zou ik mijn verhaal nog meer kunnen delen met anderen, en hen inspireren. Als je ervoor werkt, kan je je dromen realiseren", aldus Angeline.