Angeline Flor Pua is Miss België 2018 EVDB

23u49 9 BELGA Candidate Angeline Flor Pua celebrates on the podium after winning the Miss Belgium 2018 beauty contest in the Plopsa Theater, Friday 12 January 2018, in De Panne. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ Showbizz Het ging er razend spannend aan toe, maar onze nieuwe Miss België is bekend: Angeline Flor Pua! Angeline was de sterkste kandidate vanavond in De Panne.

De avond begon met 30 finalisten en eindigde met de bekendmaking van onze nieuwe Miss België. Stuk voor stuk sterke vrouwen stelden zich dit jaar kandidaat. De jury, bestaande uit Darline Devos, Stéphane Pauwels, Laure Beyne, Gilles Van Bouwel, Annelien Coorevits, Pascal Soetens, Isabelle A en Gilles De Bilde vond het naar eigen zeggen geen gemakkelijke keuze. "Je hebt zo weinig tijd om je beslissing te maken", zegt voorzitster van het Nationaal Comité Miss België Darline Devos nog net voor ze de winnares bekendmaakt.

Gilles Van Bouwel, die we kennen als De Mol, was enorm blij om in de jury te mogen zetelen. Hij oefent namelijk naar eigen zeggen al jaren voor deze functie. Wat hij de belangrijkste eigenschap vindt die een Miss nodig heeft? Dat laten we hem zelf zeggen...

Ook dit jaar vond het felomstreden bikinidefilé plaats, waarbij de dames in bikini en op hoge hakken ronddansen. Een hele overwinning op zich dus. Dit jaar vonden geen blunders, noch valpartijen plaats.

Elke kandidate moest ook een persoon uitkiezen om over te praten en uitleggen waarom ze die persoon gekozen hadden.

En toen volgde uiteraard het belangrijkste deel van de avond: het uitroepen van de winnares en de vijf eredames.

BELGA

BELGA (L-R) eerste eredame Zoe Brunet, winnares Angeline Flor Pua en tweede eredame Dhenia Covens op het podium in het Plopsa Theater, De Panne.

BELGA (L-R) eerste eredame Zoe Brunet, winnares Angeline Flor Pua en tweede eredame Dhenia Covens op het podium in het Plopsa Theater, De Panne.

BELGA