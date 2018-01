Angeline Flor Pua (22) is nieuwe Miss België MK

22u55 180 BELGA Showbizz De Antwerpse 22-jarige Angeline Flor Pua is Miss België 2018 geworden. Zij werd verkozen tijdens een galashow zaterdagavond in het Plopsaland Theatre in De Panne. Zoé Brunet uit Jemeppe-sur-Sambre en Dhenia Covens uit Vremde werden respectievelijk eerste en tweede eredame.

Angelina werd geboren op 17 april 1995 en zit in haar derde jaar in de vliegacademie. Ze studeert dus als piloot. Ze houdt van reizen, sport, bakken en uiteraard vliegen. Een andere passie is haar hondje, My Love Bobby the Pug. Ze is afkomstig van Antwerpen.

Met Zoé Brunet uit Jemeppe-sur-Sambre, amper 17 jaar krijgt ze een Waalse eredame naast zich. Zij liet zich vooral opmerken door haar weelderige haardos. Dhenia Covens uit Vremde haalde het voor de derde plaats. Zij is 24 jaar.

BELGA

Er werden ook nog heel wat nevenprijzen uitgedeeld. Didem Celebi uit Wezenbeek-Oppem werd Miss Social Media. De titel van Miss Talent ging naar Aloysi Desnouck. Laura Smeyers uit Kappele-op-den-Bos mocht huiswaarts met de titel Miss Sport. Miss Sympathy werd gedeeld tussen Daphné Fanon uit Tohogne en Alycia Vandenabeele uit Deerlijk. Miss Model werd Zoé Brunet, ook al eerste eredame dus, en Dhenia Covens werd Miss Beach, maar ook voor haar weegt de titel van tweede eredame zwaarder door dan deze bijkomende neventitiel.

Jan Aelberts

Zoé Brunet en Dhenia Covens gingen dus helemaal door tot aan het einde van de competitie. Voor de anderen waren de bijkomende titels slechts een troostprijs. Zij gingen er al in de eerste of tweede ronde uit.

BELGA

BELGA

Herbeleef de verkiezing van minuut tot minuut

22:57 - Angeline Flor Pua wint Miss België 2018

22:47: Laatste defilé Miss Belgie 2018. Wie wordt de opvolgster van Romanie Schotte?

22:30 - Muzikale intermezzo van Gerard Lenorman. Inmiddels zijn de lijnen gesloten en worden de stemmen geteld. Gerard vraagt een staande ovatie voor Darline Devos. Hij zet zijn hit "La Ballade des gens heureux" in.

22:25 - De laatste 12 kandidates komen in lingerie op het podium.

De afgevallen finalistes staan in de zaal te dansen.

22:20 - Jurylid Gilles Van Bouwel openhartig: "Maakte vroeger thuis al pronostieken"

22:14 - Zowel Michael Jackson, Goedele Liekens, Michelle Obama, Beyonce als Shakira komen aan bod. Goede doelen staan centraal in deze vragenronde.

22:00 - De eerste vragenronde gaat van start. Alle finalisten moeten één voorbeeld kiezen over wie ze graag willen vertellen.

21:35 - Tijd voor een volgende afvalronde. In bikini deze keer. Er blijven nog 12 kandidaten over voor de kroon van Miss België

21:25 - Herbeleef het Miss België bikinidefilé in De Panne



21:16 - Eerste 10 kandidates vallen af.

Nog 20 finalisten in de running voor Miss België 2018.

Ook Miss Beach, Miss Social Media, Miss Model, Miss Quiz én Miss Talent worden gekroond.

21:09 - Justine en Daphné worden gekroond tot Miss Sympathiek.

21:06 - De 30 finalisten voeren een dace-act op tijdens de liveshow

21:01 - Dany Brillant zorgt voor de eerste muzikale act van vanavond.

20:56 - De jury van Miss België 2018 stelt zichzelf voor. We maken kennis met Darline Devos, Stéphane Pauwels, Laure Beyne, Gilles Van Bouwel, Annelien Coorevits, Pascal Soetens, Isabelle A en Gilles De Bilde

20:32 - De 30 finalisten worden één voor één op het podium voorgesteld.

20:30 - De liveshow start met een spetterende openingsdans van alle kandidaten Miss België 2018

Meer video's van Miss België 2018 kan je hier terugvinden: