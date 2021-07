Angelina Jolie wil haar deel van wijngaard met Brad Pitt verkopen

Samen met haar ex Brad Pitt is Angelina Jolie eigenaar van Chateau Miraval, een Franse wijngaard en het bijbehorende wijnmerk. Het is een bijzondere plek voor het koppel, want in 2014 trouwden ze er. Maar nu haar relatie met de acteur al een tijdje op de klippen gelopen is, wil Angelina zo snel mogelijk van het eigendom af.