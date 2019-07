Angelina Jolie terug verliefd? DBJ

18 juli 2019

18u38 0 Showbizz Nu Brad Pitt (55) de bloemetjes buiten zet, vindt ook Angelina Jolie (44) dat ze weleens een verzetje verdient. De Amerikaanse actrice zou opnieuw voorzichtig verliefd zijn. Er wordt verteld dat haar bodyguard de gelukkige zou zijn.

Angelina leerde de man kennen op de set van ‘Those Who Wish Me Dead’, waar hij ingehuurd werd om haar bij te staan. “Hij was haar boodschappenjongen, haar chauffeur, haar gezelschap”, vertelt een bron aan National Enquirer. Volgens de bron zou de actrice inmiddels ook verliefd zijn op de man wiens naam nog onbekend is. “Ze waren de hele tijd samen”, klinkt het nog. “Zodra hij in de buurt was, gedroeg ze zich als een verliefde puber. Ze sprak over hem alsof hij haar wereld is.”

Naar verluidt zou de man wel een vrouw hebben. Zij zou zelfs al de set bezocht hebben omdat ze het zaakje niet vertrouwde. Volgens de bron verscheen er opeens een blonde vrouw op de filmset die de handelingen van haar man “als een havik” volgde. “Ze kwam onaangekondigd op de set en hield Angelina en de bodyguard in de gaten. Maar welke vrouw zou dat niet doen? Angie is een flirt!”, klinkt het.