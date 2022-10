Angelina Jolie speelt hoofdrol in biopic over Maria Callas: “Een droom die uitkomt”

Regisseur Pablo Larraín lijkt zijn lens te blijven richten op de beroemdste vrouwen in de moderne geschiedenis. Na het succes van ‘Spencer’, de biopic over de Britse prinses Diana, vertelt hij nu het “onstuimige, mooie en tragische verhaal” van de Amerikaans-Griekse operazangeres Maria Callas. ‘Maria’ speelt zich af tijdens de laatste dagen van haar leven in Parijs. De operazangeres had een relatie met Aristoteles Onassis, maar die verliet haar voor Jackie Kennedy. Maria overleed in 1977 in Parijs. Het script is geschreven door scenarioschrijver Steven Knight, bekend van ‘Peaky Blinders’.