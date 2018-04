Angelina Jolie keert terug als Maleficent TC

18 april 2018

Topactrice Angelina Jolie kruipt opnieuw in de huid van Maleficent, de heks uit het sprookje van Doornroosje. De opnamen voor de tweede film rond dit magische personage starten nog deze zomer.

Angelina Jolie (42) speelde die rol al in de eerste 'Maleficent'-film uit 2014. Een van de films die de succesvolle trend inzette waarbij live action-films gedraaid worden gebaseerd op de klassieke tekenfilms van Disney. Of ook andere acteurs uit die eerste film zullen terugkeren is voorlopig niet bekend. Wel werd zopas onthuld dat acteur Ed Skrein de rol van slechterik op zich zal nemen. Hem zagen we eerder al opduiken in 'Deadpool' en 'Game of Thrones'. De film 'Maleficent 2' zou eind 2019 of begin 2020 in de cinema moeten verschijnen.