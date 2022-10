Angelina Jolie doet boekje open over ruzie op privéjet: “Brad Pitt greep één van de kinderen bij de keel en sloeg de ander in het gezicht”

CELEBRITIES De vechtscheiding tussen Angelina Jolie (47) en Bad Pitt (58) laait opnieuw op. De ‘Maleficent’-actrice beweert dat haar ex-man niet alleen haar, maar ook hun kinderen mishandelde tijdens de beruchte vlucht in 2016. De vermeende mishandeling kwam aan bod in de rechtszaak die loopt over hun gezamenlijke Franse wijngaard Chateau Miraval, die ze kochten in 2008. “Onze kinderen zijn getraumatiseerd”, aldus Jolie, die naar eigen zeggen ook zelf door haar ex bij de haren werd gegrepen.

In nieuwe documenten deelt Jolie opnieuw shockerende details over de vlucht van Frankrijk naar Los Angeles in september 2016. Jolie en Pitt vlogen met hun zes kinderen: Maddox ( 21), Pax (18), Zahara (17), Shilo (16) en de tweeling Vivienne en Knox (14). “Het gedrag van Brad Pitt op de vlucht maakte onze kinderen aan het huilen. Ze zijn getraumatiseerd", aldus de 47-jarige actrice. Zes dagen na de ruzie op de privéjet vroeg Jolie de scheiding aan, na een huwelijk van twee jaar. In september 2021 verkocht ze haar belang in hun gezamenlijke Franse wijnmakerij aan Yuri Shefler, eigenaar van de Russische wodka Stolichnaya. Daarna klaagde Pitt haar aan voor de verkoop. Afgelopen dinsdag diende Jolie een tegenaanklacht in. De onderhandelingen over de gezamenlijke wijngaard zijn stukgelopen omdat Pitt wilde dat Jolie “een geheimhoudingsovereenkomst tekent die haar contractueel zou verbieden om buiten de rechtbank te spreken over Pitts fysieke en emotionele mishandeling van haar en hun kinderen.” Dat stellen de advocaten van Jolie.

“Jolie heeft zich tot het uiterste ingespannen om haar kinderen te beschermen tegen het opnieuw beleven van de pijn die Pitt de familie die dag heeft aangedaan”, schrijven de advocaten van Jolie. “Maar toen Pitt deze rechtszaak aanspande om de controle over Jolie’s financiële leven terug te krijgen, dwong Pitt Jolie om zichzelf in het openbaar te verdedigen over deze kwesties.” En dat is exact wat de actrice heeft gedaan. In een nieuw rapport onthult Jolie nieuwe details over de vermeende mishandeling: “Brad greep één van onze kinderen bij de keel en sloeg één van onze andere kinderen in het gezicht.” Ook verklaart de actrice dat Pitt haar bij het hoofd heeft gegrepen en haar tijdens een ruzie door elkaar schudde waardoor ze “ongeveer vier keer het plafond van het vliegtuig raakte” en verwondingen opliep. Vervolgens beweert Angelina dat Brad tijdens de vlucht bleef drinken en zelfs bier en wijn over haar en haar kinderen gooide.

Angelina Jolie en haar kinderen in 2018.

Een helse vlucht

In een eerder FBI-rapport deelde Jolie al gruwelijke details van het beruchte vliegtuigincident. “Hij gedroeg zich als een monster”, schreef ze toen. In het rapport stond dat twee van hun kinderen stonden te huilen en aan hun moeder vroegen: “Gaat het, mama?” Brad zou hen toegeschreeuwd hebben: “Nee, mama is niet oké. Ze maakt dit gezin kapot. Ze is gek!” Jolie beweerde dat één van de kinderen erop antwoordde: “Zij is het niet, jij bent het, eikel.” Waarna Brad woedend werd. Volgens het rapport zou de acteur naar één van de kinderen hebben gerend “alsof hij ging aanvallen”. De actrice zou haar man in wurggreep gehouden hebben, maar hij probeerde zich los te rukken. “Hij duwde mij naar achteren. Daardoor liep ik verwondingen op aan mijn rug en elleboog”, beweerde Angelina.

Verder zou Pitt ook één van de kinderen hebben uitgescholden door die een ‘Columbine-kind’ te noemen, verwijzend naar het bloedbad op de Columbine High School, aangericht door twee jonge schutters. Toen het gezin eindelijk in Los Angeles aankwam, zou er een grote ruzie zijn ontstaan. Brad zou Angelina en de kinderen twintig minuten hebben tegengehouden om uit het vliegtuig te stappen. “Je gaat nergens heen. Je stapt niet uit dit vliegtuig. F*ck jullie allemaal. Ik ga jullie allemaal verlaten”, vloekte Pitt naar verluidt tegen zijn vrouw en kinderen. De Amerikaanse acteur zelf ontkent alle feiten. Pitt werd destijds ook vrijgesproken door de FBI.

