Angelina Jolie: “Brad Pitt wurgde één van onze kinderen en sloeg de ander in het gezicht tijdens ruzie op privéjet”

CELEBRITIES Na alle schandalen keert Lindsay Lohan terug naar het scherm: “Acteren is zoals fietsen. Ik ben het nooit ver­leerd”

Ooit één van Hollywoods veelbelovende jonge sterren, maar door hevig gebruik van drank en drugs bereikte haar carrière al snel een dieptepunt. Vandaag heeft Lindsay Lohan (36) haar leven eindelijk weer op de rails en is ze klaar voor haar langverwachte comeback. Op tien november keert de actrice terug naar het scherm in de romantische komedie ‘Falling for Christmas’ en in de toekomst zal ze in nog twee andere Netflix-films te zien zijn. En dat is volgens haar nog maar het begin. “Het geeft me zoveel vreugde om terug te acteren”, vertelt Lohan in een interview met ‘The Hollywood Reporter’.

4 oktober