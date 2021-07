Angelina Jolie bracht zoon Pax mee naar date met The Weeknd: “Ze konden het heel goed met elkaar vinden”

CelebritiesEerder deze week verbaasden Angelina Jolie (46) en The Weeknd (31) menig fan toen ze samen een Italiaans restaurant in New York verlieten, maar een insider vertelt nu dat het niet hun eerste ontmoeting was. Ook zoon, Pax (17), zou de Canadese zanger al ontmoet hebben. Maar of er van romance sprake is, moet nog blijken.

Angelina Jolie en Abel Tesfaye, zanger van The Weeknd, lijken het erg gezellig te hebben met elkaar. Ze werden samen gespot toen ze restaurant Giorgio Baldi in New York verlieten na een lunch, maar volgens insiders was het niet de eerste keer dat de twee elkaar ontmoetten. Vorige maand zouden de twee al stiekem tijd doorgebracht hebben met elkaar in de Big Apple, waar de zanger zelfs Jolie’s tienerzoon, Pax, ontmoette. De jongen zou een grote fan zijn van de Canadese zanger.

De bron liet aan The Sun weten dat “Ange al een tijdje contact met Abel heeft. Hij was in New York op hetzelfde moment als zij en de kinderen. Ze ontmoetten elkaar voor een lunch en zij nam Pax mee omdat hij een grote fan is. Ze konden het heel goed met elkaar vinden, hij was duidelijk opgewonden.” De insider voegde er wel aan toe dat de twee gewoon vrienden zijn. “Maar wie weet kan het in de toekomst meer worden, hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een oogje op haar heeft.”

Hun verrassende vriendschap kwam als een schok voor fans, hoewel de aanwijzingen er al jaren eerder leken te zijn. Zo verwees The Weeknd naar de prachtige actrice in zijn nummer ‘Party Monster’. Daarin zong hij onder andere ‘Ooh, she mine, ooh girl, bump and grind. Ooh, she mine, ooh girl, bump a line. Angelina, lips like Angelina. Like Selena, ass shaped like Selena’.

Eerdere relaties

The Weeknd datete een waaier aan beroemdheden als Bella Hadid, Selena Gomez en de Spaanse zangeres Rosalia. Angelina trouwde in het verleden al drie keer, met onder andere Jonny Lee Miller in 1996, Billy Bob Thornton in 2000 en Brad Pitt van 2014 tot 2019, met wie ze in een verhitte scheiding zit.

