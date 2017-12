Angelina Jolie bitter omdat ze kans op Oscar misloopt TC

10u49 0 Getty Images for THR Showbizz De Hollywood-ster had op beeldje gerekend voor 'First They Killed My Father' dat zij regisseerde.

Angelina Jolie had gehoopt om met haar Cambodjaanse film 'First They Killed My Father' in aanmerking te komen voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige film. Nu de shortlist met genomineerden werd bekendgemaakt blijkt haar film, over een gezin dat op de vlucht slaat tijdens de Cambodjaanse burgeroorlog, niet weerhouden te zijn.

"Zeer pijnlijk"

"Ze ervaart dit als zeer pijnlijk", klinkt het in haar omgeving. "Omdat ze sterk in de kwaliteiten van deze film geloofde én hij ook een grote maatschappelijke waarde heeft." Een nominatie was voor haar ook een erkenning geweest van haar talent als regisseur. Maar daar moet Angelina nu dus nog even op wachten.