Angèle en Metejoor bedanken hun fans na winst op de MIA’s: “Ik heb de hele dag níks gegeten, puur van de zenuwen”

Angèle won op zaterdag drie prijzen op de MIA’s. Ze won in de categorieën ‘Pop’, ‘Solo vrouw’ en ‘Hit van het jaar 2021' voor haar duet met Dua Lipa. In totaal heeft de zangeres nu al elf MIA’s op haar naam staan. “Ik weet niet waar ik ze allemaal nog moet zetten”, klonk het al lachend in een interview met VTM NIEUWS . Daarnaast wilde Angèle vooral haar Vlaamse fans bedanken. “Heel vereerd om gesteund te worden door het Nederlandstalige publiek.”

Naast Angèle viel ook Metejoor maar liefst drie keer in de prijzen op de dubbeleditie van de grootste Vlaamse muziekprijzen. Hij won in de categorieën ‘Nederlandstalig’, ‘Doorbraak’ en ‘Solo man’. Voor Metejoor was het de eerste keer dat hij genomineerd was. Dat hij in de categorie ‘Solo man’ won van Bart Peeters en Stromae kon hij zelf nauwelijks geloven. “Een beetje overdreven misschien”, aldus een lachende Metejoor in een interview met VTM NIEUWS. “Maar het bewijst dat er een markt is voor Nederlandstalige muziek.” Ook hij wilde na zijn overwinning vooral zijn fans bedanken. “Dit is allemaal dankzij jullie.”

Hij zit nog braaf aan de ice tea als we hem vlak na zijn overwinning spreken, want na twee pintjes zou hij al “poepezat” zijn, zo zegt hij. “Ik heb de hele dag níks gegeten, puur van de zenuwen”, bekent Metejoor (31). “En ik moet zorgen dat ik zondagochtend om 10 uur fris in de Kinepolis ben voor de première van ‘2 Kleine Kleutertjes: een dag om nooit te vergeten’ waaraan ik mijn stem verleend heb. Maar sebiet gaat de Kempische nuchterheid toch wel even plaatsmaken voor Kempische dronkenheid. (lacht)”

Voor een keer mag het. Want amper een jaar na zijn grote doorbraak met ‘1 op een miljoen’ blijven de nummer 1-hits zich opstapelen - denk aan ‘Rendez-Vous’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’. Hij verkocht zijn eerste theatertournee uit, dook op in zowat elk tv-programma... en vandaag wordt dat parcours bekroond met drie muziekprijzen. “Tot voor ‘1 op een miljoen’ geloofde ik niet in mezelf, ook al ben ik al vijf jaar bezig. Dat zelfvertrouwen is er nog maar net en nu al win ik drie MIA’s. ’t Is een beetje overdreven eigenlijk, zoveel”, zegt hij dankbaar en opvallend bescheiden ook. “Da’s toch wel die Kempische nuchterheid, denk ik. Ik ben ook blij dat ik zo lang mogelijk in het onderwijs ben blijven werken. Zo heb ik veel probleemsituaties meegemaakt met kinderen, en die zijn goed om op een avond als nu alles te relativeren.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © BELGA

Het was dan wel de eerste keer dat Metejoor genomineerd was voor de MIA’s, aan een etalage ten huize Van Rossem - zijn echte naam - werd vooraf al gedacht. “Thuis hebben we een bureau die nog niet ingericht is en die eigenlijk stiekem voorbehouden werd om ooit awards in te zetten. Nu kan ik er meteen drie plaatsen, een schone start, amai m’n botten. (lacht)”

En dan nu richting de Zomerhit? “Ik hou eigenlijk niet van wedstrijden, kunst maak je met hart en ziel. Maar soit, ik ga niet lullen, túúrlijk ga ik voor die Zomerhit!”

Dit zijn alle winnaars van de MIA’s • Album: Bart Peeters - ‘De kat zat op de krant’ • Alternative: Balthazar • Dance: Regi • Doorbraak: Metejoor • Groep: Bazart • Hiphop/R&B: Tourist LeMC • Nederlandstalig: Metejoor • Pop: Angèle • Solo man: Metejoor • Solo vrouw: Angèle • Vlaams populair: Willy Sommers • Hit van het jaar 2020: Regi feat. Jake Reese & OT - ‘Kom wat dichterbij’ • Hit van het jaar 2021: Dua Lipa & Angèle - ‘Fever’ • Lifetime Achievement Award: Soulsister • Artwork: Sylvie Kreusch • Auteur/componist: Stefaan Fernande (†) • Live: Balthazar • Lifetime Achievement Award (sector): Jean Kluger • Muzikant: Mauro Pawlowski • Producer: Jasper Maekelberg • Videoclip: Charlotte Adigéry - ‘Bear With Me (And I’ll Stand Bare Before You)’

LEES OOK:

Bekijk ook: ook deze artiesten vielen in de prijzen op de MIA’s.