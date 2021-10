Angèle brengt met nieuw nummer een eerbetoon aan Brussel (en schuwt de politiek niet)

MuziekHet was even stil rond popster Angèle (25) nadat ze eind vorig jaar samen met Dua Lipa (26) het nummer ‘Fever’ uitbracht. Maar nu is de zangeres terug met een nieuw nummer, ‘Bruxelles je t’aime’. Een vrolijk eerbetoon aan de hoofdstad, waarbij ze evenwel een politieke boodschap niet schuwt.

Vorig jaar verraste Angèle nog vriend en vijand door samen met de Britse zangeres Dua Lipa het nummer ‘Fever' uit te brengen, waar ook een videoclip bijhoort. Sindsdien was het op muzikaal vlak redelijk stil rond de zangeres, die op dit moment in Parijs woont. Maar Brussel blijft haar nauw aan het hart liggen, bewijst haar nieuwe single ‘Bruxelles je t’aime’. “Het nummer kwam tot stand tijdens de 1e lockdown”, laat Angèle weten. “Ik had de melodie al gecomponeerd en was al begonnen met de productie, maar het was toen ik besefte dat ik een tijdje uit mijn stad zou wegblijven dat deze liefdesverklaring werd geboren. Ik hou van het idee om tegen een stad te praten zoals tegen een geliefde. Je houdt van elkaar, je verlaat elkaar, je mist elkaar, maar je vergeet elkaar nooit. In Brussel beleef ik mijn verleden en mijn toekomst. Ik ken Brussel vanbinnen en vanbuiten, met al haar kantjes, en mis de stad nog steeds evenveel nu ik al een paar jaar ergens anders woon. Het voelt als thuiskomen wanneer ik er weer ben. Dit nummer is een feest, een loftrompet over Brussel. Ik droomde ervan om er met mijn vrienden te dansen. Vandaag is dat eindelijk mogelijk!”

Politieke boodschap

Het resultaat is inderdaad een mooie liefdesverklaring aan de Belgische hoofdstad, al verwerkt Angèle er ook een lichte politieke boodschap in. “En als de stad op een dag splitst en we een kamp moeten kiezen, zou dat voor mij de ergste nachtmerrie zijn. En dat allemaal voor een taalkwestie. Ik leefde mijn beste verhalen in het Frans en in het Vlaams", zingt ze. “Laat mij het zeggen in het Vlaams, danku Brussel voor mijn naam.” De zangeres heet namelijk voluit Angèle Van Laeken. Het lijkt een verwijzing te zijn naar het confederalisme, een plan van onder meer N-VA dat al jaren de ronde doet, en waarbij België zou worden onderverdeeld in twee deelstaten: Vlaanderen en Wallonië.

Angèle brak in 2018 door met haar debuutplaat ‘Brol’, waarop onder meer de nummers ‘Je veux tes yeux’ , ‘La Loi De Murphy’, ‘Tout Oublier’ en ‘Balance Ton Quoi’ stonden. Het debuut werd maar liefst 160 miljoen keer gestreamd in België en 174.000 keer verkocht, en staat al 158 weken (!) onafgebroken in de Belgische album verkooplijsten. ‘Brol’ werd in Frankrijk zelfs bekroond met dubbel diamant, wat betekent dat de plaat daar meer dan 1 miljoen keer over de toonbank ging.

