Angela uit ‘Temptation Island' geeft update over haar liefdesleven

Nog zo'n prangende vraag: of bekende mannen wel eens een poging wagen om haar te versieren. “Ik krijg soms wel privéberichten van BV’s, BN’ers, artiesten, voetballers ...”, somt Angela op. “Of ze me willen versieren, dat weet ik echt niet." Wie die bekende mannen zijn, wil ze echter niet verklappen. “Wat ik wél kan vertellen: ik was ergens en zag iemand waar ik vroeger echt fan van was. Dus ik dacht: ik ga er eens mee praten. Plots begint hij te vragen wat ik doe van werk, vraagt hij over mijn relaties", zegt ze. “En dan zegt hij plots: ‘Wauw, je bent echt perfect ... Ik ben echt smoorverliefd.' Ik vroeg hem: ‘Hoe kan dat, want het is de eerste keer dat je me ziet en je hebt vrouw en kinderen?’ En hij zegt: ‘Ik kan mijn gevoelens toch niet controleren?' Ik vond dat echt grappig", klinkt het. “Want ik was vroeger fan van hem, en nu zegt hij die dingen tegen mij. Maar ik dacht wel: ‘Moest ik jouw vrouw zijn, dan had ik je op straat gezet, want daar hoor je thuis.’”