Angela Schijf openhartig over miskramen: “7 keer zwanger voor 3 mooie kinderen” SD

19 oktober 2018

12u13

Bron: Van Der Vorst Ziet Sterren 1 Showbizz De Nederlandse actrice Angela Schijf (39) heeft een opvallende getuigenis gedaan. In het Nederlandse TV-programma ‘Van Der Vorst Ziet Sterren’ vertelt de echtgenote van Tom van Landuyt dat ze vier miskramen te verwerken kreeg.

De presentator bezocht Angela Schijf op de set van ‘Flikken Maastricht’, waarin Schijf de rol van rechercheur Eva van Dongen op zich neemt. De actrice vertelt onder meer over haar TV-werk en haar eigen theatervoorstelling. Wanneer het even later over haar kinderen gaat, volgt er een aangrijpende getuigenis.

Angela kreeg in het verleden te maken met vier miskramen. “Zeven keer zwanger geweest voor drie mooie kinderen”, vertelt ze. De presentator is duidelijk onder de indruk, maar Angela blijft positief. “Dat is ook de natuur denk ik. Ik was nog niet lang zwanger. Drie maanden of iets dergelijks. Het kan altijd erger. Er zijn mensen die hun kindje dood geboren moeten laten worden of hun kindje moeten afstaan. Ik mag er niet aan denken.” Angela kijkt sindsdien alleen nog maar vooruit. “Ik heb drie prachtige gezonde dochters”, vervolgt ze trots.

Angela leerde op haar 21ste acteur Tom van Landuyt kennen, met wie ze ondertussen al zestien jaar gelukkig getrouwd is en drie dochters heeft: Mensje, Zus en Bloem. Het gezinnetje woont in hartje Antwerpen.