Andy Warhol en het ‘asbestgeld’: het Belgische verhaal achter het Marilyn Monroe-schilderij van 184 miljoen euro

TV Gilles De Coster deelt weetjes van ‘De mol’: “Van één van de opdrachten heb ik niks meegemaakt, een primeur”

Het jubileumseizoen van ‘De Mol’ zit erop. Op zondag vond de grote finale plaats in Paleis 12 in Brussel en kwamen we te weten dat Uma de mol is. Zondag krijgen we tijdens de laatste aflevering te zien hoe zij de boel precies saboteerde, maar vooraleer het zover is, deelt presentator Gilles De Coster nog enkele leuke weetjes over het afgelopen seizoen op Facebook.

10 mei