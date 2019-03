Andy Peelman wordt coureur: “Ocharme mijn poep” TDS

20 maart 2019

10u00

Bron: Tv Familie 0 Showbizz “ Het wordt afzien, maar ik heb er zin in.” Zo vat Andy Peelman (35), alias inspecteur Koen uit ‘De Buurtpolitie’, zijn trip naar Marokko in oktober samen. Andy gaat deelnemen aan de beruchte Roc Du Maroc, een loodzware mountainbikerace. De renners moeten 666 kilometer afleggen op zes dagen, over bergen en door snikhete woestijnen.

Een opmerkelijke zet van Andy, want eigenlijk houdt hij niet van fietsen. “Wielrennen vind ik zelfs verschrikkelijk”, lacht hij. “Maar dit is iets helemaal anders. De omgeving is adembenemend. Daarvoor alleen wil ik dit doen, het is iets volledig anders dan ik gewend ben. Voor de duidelijkheid: ik ga die tocht afleggen met een elektrische fiets, hé”.

Fiets op maat

Zijn e-bike is er niet zomaar eentje. Andy kreeg de kans om met een exemplaar te rijden van het gerenommeerde merk Ednine. “De fiets werd voor mij op maat gemaakt. Ze hebben me opgemeten, en later moet ik ook nog naar een centrum, waar allemaal proeven zullen worden afgenomen. Zo kan ik mijn lichaam volledig leren kennen en inschatten.”

Achterwerk trainen

Andy is strijdvaardig. Al maakt hij zich zorgen om één specifiek detail. “Ik ga mijn poep goed moeten trainen”, lacht Andy. “We gaan gemiddeld 8 uur per dag fietsen. En laat ons zeggen dat mijn achterwerk dat niet gewoon is. Een kotelet zit zachter dan zo’n zadel! Ik heb dus al gevraagd om een gelzadel te installeren, maar dat was niet meer mogelijk.”

Toch laat de acteur zich niet uit het lood slaan. “Ik heb mij voorgenomen om regelmatig te trainen. Het is leuk dat ik deze kans krijg, dus dan doe ik het graag goed. Er is ook geen prijs verbonden aan deze uitdaging. Eindigen zonder kleerscheuren zal al een trofee op zich zijn! Ik rijd dan ook mee om het te beleven. Een avontuur als dit zou ik anders nooit meemaken.”