Andy Peelman: “Veel te danken aan ‘De Buurtpolitie’, maar ik ben opgelucht dat het gestopt is voor mij”

Celebrities Spice Girls zijn geschokt nadat 27 jaar oud nummer met ondeugende titel op het internet verschijnt: “Het is gênant”

Recent is, tegen de wil van de Spice Girls in, een onuitgebracht nummer van de groep op het internet verschenen. Het liedje zat ruim 27 jaar lang verscholen in de archieven van de band en werd online gezet na een beveiligingslek. De titel van het nummer luidt ‘C.U. Next Tuesday’, wat een wansmakelijk woord voor vagina spelt wanneer de eerste letters van elke term in de titel naast elkaar worden geplaatst.

30 december